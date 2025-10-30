Sevgili Balık, bugün gökyüzü senin için oldukça hareketli. Merkür ve Plüton arasındaki altmışlık, sosyal çevren ve arkadaşlık bağlarında bazı değişikliklerin habercisi olabilir. Bu değişiklikler ise özellikle yeni insanlarla tanışma, yaratıcı projelerde yer alma veya yeni iş birliklerine adım atma şeklinde kendini gösterebilir. Tam da bu noktada ilişkilerinde daha seçici davranmaya başladığını fark edebilirsin. Artık kiminle zaman geçireceğine daha dikkatli kararlar vereceksin.

Kariyerinde ise ekip çalışmaları öne çıkıyor. Bir arkadaşının önerisi ya da desteğiyle, belki de hayatının fırsatıyla karşı karşıya kalabilirsin. Plüton’un güçlü enerjisi sayesinde, sezgisel liderlik yeteneklerin her zamankinden daha belirgin hale gelebilir. İş arkadaşların ve çevren senin kararlarına güvenerek liderliğini takdir ettiğindeyse sahiden bir yıldız gibi parlayabilirsin.

İşte aşktan haberler! Bugün söz konusu aşk olduğunda, kalbinin hızla çarpması kaçınılmaz. Belki de dostça başlayan bir sohbet, bir anda tutkulu bir yakınlaşmaya dönüşebilir. Eski bir arkadaşın, belki de uzun süredir görüşmediğin biri, seni farklı gözlerle görmeye başlamış olabilir. Hadi itiraf et, sen ona nasıl bakıyorsun? Kalbin sana 'artık zamanı geldi' diyorsa, onun sesini dinlemekten çekinme. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…