29 Ekim Çarşamba Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

29 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

28.10.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 29 Ekim Çarşamba günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 29 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, hazır mısın bugünün enerjik temposuna ayak uydurmaya? Evrenin iki güçlü gezegeni Mars ve Venüs, seninle bir dansa davet ediyorlar. Bu iki gezegen arasındaki dinamik açı, adeta seni bir enerji fırtınasının içine çekiyor. Hareket etmek, koşmak, dans etmek... İşte bugün senin için ideal olan bu tür aktiviteler. Ancak dikkat et, bu enerji bombardımanı kontrolsüz bir şekilde seni sararsa, baş ağrısı veya kas gerginliği gibi istenmeyen durumlarla karşılaşabilirsin.

Bu yüzden bugünün anahtar kelimesi 'kontrollü güç' olmalı. Kendini bir savaşçı gibi düşün, enerjini nasıl kullanacağını bilen ve onu doğru yönlendiren. Bedensel disiplin bugün senin en büyük zırhın olacak. İster bir yoga seansı olsun, ister bir koşu, enerjini doğru kanalize ettiğinde, daha güçlü hissedecek ve kendini daha iyi anlamış olacaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

