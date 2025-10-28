Sevgili Balık, bu güzel gün, senin için adeta bir ilham fırtınası olacak. Gökyüzünün derinliklerinde oluşan Merkür ve Neptün üçgeni, hayal gücünü zirveye taşıyacak ve seni sanatın çeşitli alanlarında, belki bir yazı, belki bir müzik eseri ya da belki de bir tasarım ile fark yaratmaya teşvik edecek. Bu yüzden bugün, iç sesini dikkatle dinle ve mantığının sesini biraz kısarak, sezgilerinin seni yönlendirmesine izin ver.

Tabii ki çevrenden gelen fikirlere de kulak ver. Zira belki bir dostunun önerisi seni yeni bir yolculuğa çıkarır. Ancak unutmayın, tarzın ve özgünlüğün her zaman en önemli şey. Kendini başkalarının fikirleriyle boğma, kendi özgün düşüncelerini ve yaratıcılığını koru. Günün ikinci yarısında ise iş hayatında sakin bir atmosfer seni bekliyor olacak. Ofiste veya çalışma alanında huzurlu bir ortam, senin için oldukça rahatlatıcı olacak. Başkalarının stresini üzerine alma konusunda kendini koru! İşte bu başarının anahatarı. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…