1 Kasım Cumartesi Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
1 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

31.10.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Kasım Cumartesi günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Kasım Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Ay'ın burcunda olması, bedeninle ruhunun eşsiz bir uyum içerisinde olduğunu gösteriyor. Şifa arayışının ilk adımı suyla başlıyor. Belki biraz ılık bir duş alarak, belki deniz havası alarak ya da belki de sadece su sesini dinleyerek enerjini yenileyebilirsin.

Bedeninde özellikle ayak bileklerinde bir hafifleme hissi yaşaman, duygusal yüklerinin yavaş yavaş çözülmeye başladığının bir işareti olacak. Bu hafiflik hissi, belki de uzun zamandır taşıdığın yüklerin üzerinden kalkmaya başladığını gösteriyor olabilir. Bugün senin için en önemli kavram 'akışa bırakmak' olmalı. Kendini akışa bırak ve direnme. Direnç göstermek ya da yaşananlara karşı durmak yerine, zamana bırakmak sana şifa olacaktır! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar
