Sevgili Balık, bugün Ay'ın burcundaki seyahati ile birlikte, evrenle tam bir uyum içerisinde olacaksın. Kariyerindeki başarının sırrı, duygusal zekan ve sezgisel yeteneklerin haline gelecek. Bu özelliklerin, seni her zaman bir adım öne taşıyor. Ancak bugünden itibaren hafta sonuna girmemize rağmen, bir proje hakkında ilham alabileceğin bir gün seni bekliyor.

Bugün, sana enerji kaybettiren küçük detayları bir kenara bırakmanı öneriyoruz. Çünkü bugün, büyük resmi sezgisel bir bakış açısıyla görebilme yeteneğine sahipsin. Bir konuda içgüdülerin seni doğru kişiye veya çözüme yönlendirebilir. İş hayatında veya projelerinde, içsel vizyonuna güvenmekte tereddüt etme. Zira, bu senin doğuştan gelen bir yeteneğin!

Sıra geldi aşka! Aşk hayatında duygusal derinliğinin zirvesine tırmanıyorsun! Partnerinle aranda neredeyse telepatik bir bağ hissetmeye başlayabilirsin. Derler ya bazen iki gönül bir olunca konuşmaya bile gerek yoktur. Çünkü 'gözler anlatır her şeyi...' Onun gözlerinde kaybolmaya cesaretin varsa, belki de birlikteliğinizi bir evlatla taçlandırmayı düşünmelisiniz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…