Sevgili Balık, bugün Ay'ın burcunda yaptığı büyülü seyahatle birlikte, aşk hayatında duygusal bir Everest'e tırmanıyorsun. Bu, seni ve partnerini birbirinize daha da yakınlaştırıyor ve aranızda neredeyse telepatik bir bağ oluşmasına sebep oluyor. Bu durum adeta, 'iki gönül bir olunca, konuşmaya bile gerek kalmaz' dedirtiyor. Çünkü bazen, bir çiftin gözlerindeki derin anlam, kelimelerin ifade edemeyeceği duyguları aktarabilir.

Eğer partnerinin gözlerinde kaybolmaya cesaretin varsa, belki de birlikteliğinizi bir adım ileriye taşıma zamanı gelmiştir. Belki de bir evlatla taçlandırmayı düşünmelisin bu güzel aşkı. Bu karar ise aşkınıza canlılık ve hayatınıza yeni bir neşe kaynağı getirecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…