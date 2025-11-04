Sevgili Balık, bugün aşk hayatında seni derinden etkileyebilecek, kısa fakat yoğun bir diyalog yaşayabilirsin. Belki de beklenmedik bir anda gelen bir mesaj, uzun zamandır özlemle beklediğin o samimiyeti getirebilir. Bu Süper Dolunay'ın enerjisi, senin için sözcüklerin kalbe dönüştüğü bir dönem olabilir. Bu nedenle, aşk hayatında sözcüklerin gücünü küçümsemeyin ve duygularını ifade etmekten çekinme. Duydukların ve söyleyeceklerin, kalbinin ritmini sonsuza dek değiştirebilir.

