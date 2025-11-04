Sevgili Balık, bugün gökyüzünü aydınlatan Süper Dolunay, iletişim evreninde parıldıyor. Güneş, derin ve gizemli Akrep burcunda, uzaklara bakman ve geniş vizyonunu aydınlatman için seni teşvik ediyor. Bu arada, Ay, pratik ve kararlı Boğa burcunda, hayallerini gerçeğe dönüştürmek için somut adımlar atmaya çağırıyor.

Bu enerjik dönemde, bir anlaşmayı sonuçlandırabilir, önemli bir duyuru yapabilir veya bir yazılı projeyi tamamlayabilirsin. Kardeşlerinle, yakın çevrenle olan bağlantılarını daha da güçlendirebileceğin bir zaman dilimi bu. Bu süreçte, iletişim becerilerini kullanarak ilişkilerini daha da derinleştirebilirsin. Belki de birlikte bir iş kurma fikri, geleceği sevdiklerinle birlikte kazanarak inşa etme düşüncesi sana bir hayli iyi gelebilir.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise kısa fakat yoğun bir diyalog, kalbini sarsabilir... Belki de beklenmedik bir mesaj, uzun zamandır aradığın samimiyeti getirebilir. Bu Süper Dolunay, senin için sözcüklerin kalbe dönüştüğü bir enerji taşıyor. Bu nedenle, aşkta sözlerin gücünü küçümseme ve duygularını ifade etmekten çekinme. Duydukların da söyleyeceklerin de kalbinin ritmini sonsuza dek değiştirebilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…