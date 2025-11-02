Sevgili Balık, bugün hayal gücünün sınırlarını zorlayacağın bir gün olacak gibi görünüyor. Venüs ve Jüpiter'in oluşturduğu kare, hayal dünyanı genişletirken, bazen gerçekliğin sınırlarını aşmanı sağlayabilir. Ancak unutma, sezgilerin her zaman yanında. Ona güven ve onunla hareket et. Ancak bir yandan da sözlerinle başkalarının beklentilerini çok yükseltmemeye dikkat et.

İş yaşamında ise sanatsal ve yaratıcı yeteneklerin ön plana çıkacak. Duygusal zekanla projelere değer katacak ve fark yaratacak adımlar atabilirsin. Bu yeteneklerinle takdir toplamak kapıda. Çünkü kariyerinde ilham verici fikirler sunma fırsatın olacak. Ancak bu fikirleri sunarken, bütçe ve uygulanabilirlik gibi konuları da göz önünde bulundurman gerekiyor. Fikirlerini somut verilerle desteklemeyi unutma. Pratik adımlar atarsan, bugün ilhamın karşılık bulacak.

Biraz da aşktan konuşalım... Aşk hayatında romantizm rüzgarları esiyor. Duygularını paylaşırken, sınırlarını belirlemeyi bir kenara bırakacağın bir güne başlıyorsun. Aşkta dengeli olmak, alıştığın düzende kalmak ya da sınırlar geride kalacak. Şimdi sınırları aşıp çılgınca adımlar atarak aşkta heyecanı kucaklamanın tam zamanı. Hadi yap bir çılgınlık! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…