Sevgili Balık, bugün kariyerinde Ay ile Satürn'ün gökyüzünde birleştiği bu özel gün, disiplin ve sorumluluk gerektiren projelerde başarıyı yakalamanı sağlayacak. Zorlu ve karmaşık görevler bile senin için çocuk oyuncağı olacak. İşteki başarını Neptün'ün büyülü etkisi de artıracak. Bu etki, sezgilerini işine katmaman konusunda seni uyarıyor!

Görünen o ki bu aralar sadece profesyonelliğe odaklanmalısın! Başarıyı elde etmek istiyorsan, aklın ile kalbin arasında net bir çizgi çizmelisin. Başarılı bir hayat için Ay'dan güç al... Mantıkla kazanacağın savaşlarda kontrolü eline almayı da unutma!

Aşk hayatına gelirsek, bugün adeta bir tutku fırtınası esiyor... Aşkta ve savaşta her şey mübah, değil mi? Bu yüzden kıskançlığını kontrol altında tutmayı unutma. Aşk için bir denge bulman gerektiğini aklına kazı ve tutkularını doğru yönlendirerek aşka odaklan. İşte şimdi dürtülerine kapılıp aşkı yakalayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…