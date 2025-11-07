Sevgili Balık, bugün senin için oldukça özel bir gün olacak gibi görünüyor. Ay ve Jüpiter'in gökyüzünde kavuşması, aşk ve yaratıcılık alanlarında seni daha da büyütecek. Sanatsal bir projede ya da yaratıcı bir fikirde ilham perinin seninle olduğunu hissedeceksin. Belki de çevrendeki insanları etkileyen bir fikirle ortaya çıkacaksın. Hatta bu özgün fikrin, kariyerinde hiç beklemediğin bir yere seni taşıyabilir.

İşte bu noktada artık sadece maddi kazanç peşinde koşmuyorsun. Yaptığın işin ruhuna hitap etmesini, seni manevi anlamda da doyurmasını istiyorsun. Bu dönemde maddi kazançtan çok, manevi doyumun yönünü belirlediğini göreceksin.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise romantizm dorukta! Kalbini açtığında, evrenin sana karşılık vermek için hazır olduğunu hissedeceksin. Belki de bir eski sevgilinle yolların kesişecek. Ancak bu kez senaryoyu sen yazıyorsun ve hikayenin sonu tamamen senin elinde. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…