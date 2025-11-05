Sevgili Balık, bugün Venüs’ün Akrep burcuna geçişinin etkilerini hissedeceksin. Bu geçişle birlikte, hayatında yeni ufuklar açılacak ve vizyoner düşüncelerinin ön plana çıktığını hissedeceksin. İş hayatında, özellikle eğitim, yurt dışı bağlantıları, medya veya hukukla ilgili işlerde şans senin olacak. Tam da bu noktada aslında derinlerde sadece ilhamının kaynağı olan bir fikir, beklenmedik bir şekilde maddi kazanca dönüşebilir.

Ama bir yandan da kariyerinde, duygusal motivasyonunun arttığını hissedeceksin. Bu yüzden sadece başarıya odaklanmak yerine, işinin anlamını araştırmak ve bulmak için çaba sarf edeceksin. Bu enerji, seni öğretici, rehber veya ilham verici bir role taşıyabilir. İş hayatında bu yeni rolleri deneyimlemek ise sana farklı bir tat ve heyecan katacaktır.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise, uzak mesafeler, farklı kültürler veya beklenmedik karşılaşmalar gündemde olacak. Aman dikkat, bu aralar kalbinin sesi, mantığını susturabilir ve seni heyecan verici bir aşk macerasına sürükleyebilir. Bu aşk, sadece heyecan değil, aynı zamanda derin bir farkındalık da getirecektir sana. Bu farkındalıkla birlikte, aşk hayatına yeni bir bakış açısı kazandırabilirsin. Kalbinin en derinlerini ona açabilir ve kendini bırakabilirsin... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…