Sevgili Balık, gökyüzünün en parlak yıldızı Venüs, Akrep burcuna adım atıyor ve bu geçiş seni derinden etkileyecek. Bu etkileyici geçiş, hayatında yeni fırsatlar ve heyecanlar getirecek. Vizyoner düşüncelerin, geniş perspektifin ön plana çıkacak ve hayatının tüm alanlarında bunu gözlemleyeceksin.

İş hayatında özellikle eğitim, yurt dışı bağlantıları, medya veya hukukla ilgili işlerde şansın yüksek olacak. Belki de uzun zamandır aklının bir köşesinde yer edinen, ilham verici bir fikir, tam da bu dönemde maddi kazanca dönüşebilir. Beklenmedik bir şekilde, fikirlerin somutlaşacak ve bu seni fazlasıyla mutlu edecek.

Aynı zamanda, kariyerinde duygusal motivasyonunun arttığını hissedeceksin. Başarıya odaklanmanın ötesinde, işinin anlamını araştırmak ve bulmak için çaba sarf edeceksin. Bu süreçte belki de yeni bir yolculuğa çıkacak, belki de bir öğretmen, rehber veya ilham verici bir konumda bulacaksın kendini. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…