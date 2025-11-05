onedio
6 Kasım Perşembe Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

6 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

05.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 6 Kasım Perşembe günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 6 Kasım Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları



Sevgili Balık, bugün Venüs'ün Akrep burcuna geçişiyle, adeta bir içsel dönüşüm yaşayacaksın. Evrenin bu gizemli ve derin enerjisi, sezgisel bedenini harekete geçiriyor ve sana adeta yeni bir dil öğretiyor. Zaten, kalbinin ritmini hızlandıran ve içindeki heyecan dalgalarını kabartan her şey aslında birer şifa kaynağı olacak senin için.

Hadi ritmi bedeninde hisset, dans et, müziğin ritmine kendini kaptır. İçindeki duyguları ifade etmekten ise çekinme. Korkularını, sevinçlerini, hüzünlerini, heyecanlarını kısacası bugün her duyguyu yaşa ve yenilen. Bedeninde bastırdığın, sakladığın her his bugün özgürlük istiyor. Özgürleştikçe şifalanacak ve yeniden doğacaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

