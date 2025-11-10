onedio
Balık Burcu
11 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Kasım Salı günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, gökyüzündeki hareketlilik bugün senin üzerinde de oldukça etkili. Jüpiter, Yengeç burcunda gerilemeye başladı ve bu durum sezgilerini adeta bir radar gibi çalıştırıyor. Bu enerji yoğunluğu, empati yeteneğini de doruk noktasına çıkarıyor. Ancak her şeyin fazlası zarar değil mi? Bu durum, baş ağrısı veya baş dönmesi gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

Tam da bu noktada evrenin sunduğu 11/11 enerji portalı ile adeta bir aydınlanma yaşayabilir ve duygusal sınırlarını çizebilirsin. Bu yoğun enerji akışını dengelemek için kendine odaklan. İnsanlarla arandaki mesafeyi, aldığın sorumlulukların miktarını ve hayattan beklentilerini net bir şekilde belirlediğinde hafifleyeceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

