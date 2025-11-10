Sevgili Balık, bugün Jüpiter, Yengeç burcunda geri hareketine başlıyor. Bu durum, senin için yaratıcılığını yeniden canlandırma gücüne sahip bir dönem anlamına geliyor. Belki de bir zamanlar tutkuyla üzerinde çalıştığın bir projeyi yeniden hayata geçirme, belki de unuttuğun bir yeteneğini tekrar kullanmaya başlama veya belki de bir hobiye yeniden başlama şansın var. Bu dönüş, kariyer yolunda tamamen yeni bir kapıyı aralayabilir, belki de hiç düşünmediğin bir fırsatı önüne çıkarabilir.

Ayrıca, iş yaşamında, farklı bir bakış açısıyla hareket etmeye başladığını hissedebilirsin. Belki de bugüne kadar konuşmadığın, sessiz kaldığın konular hakkında artık sesini yükseltme zamanı gelmiştir. Jüpiter, sana 'kendin için bir şeyler üretme' çağrısında bulunuyor. Bu, iş hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Belki de bu dönemde, kendini daha özgür ve daha yaratıcı hissedeceksin. Belki de bu dönemde, hayallerini gerçekleştirme yolunda önemli adımlar atacaksın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…