Sevgili Balık, bugün gökyüzünde hareketlenmeler başlıyor ve Merkür'ün geri gidişi, hayatının birçok alanını etkileyecek. Özellikle eğitim, seyahat ve medya ile ilgili konular, bu etkiden en çok nasibini alacak. Geçmişte, belki de bir sebepten dolayı ertelemek zorunda kaldığın bir yolculuk ya da tamamlanmayı bekleyen bir proje, bugün yeniden gündemine oturabilir. Bu durum, belki de planlarını biraz karıştırabilir ama aynı zamanda heyecanını da yerine getirecek. Yani, belki de beklenmedik bir macera sana doğru geliyor!

İş hayatında ise bugün, farklı kültürlerle bağlantılı bir fırsatla karşılaşabilirsin. Bu fırsat, belki de yeni bir iş teklifi şeklinde olabilir ya da belki de yeni bir iş ortağına kapıyı aralayabilir. Ancak burada önemli olan nokta, bu tür fırsatları değerlendirirken dikkatli olman. Özellikle, imza atacağın her belgeyi dikkatli bir şekilde kontrol etmen gerekiyor. Acele etmeden, detayları gözden geçirmen ve her şeyi tam olarak anladığından emin olman önemli. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…