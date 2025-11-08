Sevgili Balık, bugün Merkür'ün geri gidişi, özellikle eğitim, seyahat ve medya alanlarını yoğun bir şekilde etkileyecek. Geçmişte bir sebepten dolayı ertelemek zorunda kaldığın bir yolculuk ya da belki de tamamlanmayı bekleyen bir proje yeniden gündemine oturabilir. Bu durum, planlarını biraz karıştırabilir ama heyecanını da yerine getirecektir.

İş hayatında ise farklı kültürlerle bağlantılı bir fırsatla karşılaşabilirsin. Bu fırsat, belki de yeni bir iş teklifi ya da belki de yeni bir iş ortağı olabilir. Ancak burada önemli olan nokta, imza atacağın her belgeyi dikkatli bir şekilde kontrol etmen. Acele etmeden, detayları gözden geçir!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise belki uzak bir şehirden, belki beklenmedik bir kişiden gelecek bir haber, kalbinde göz ardı edilemez bir heyecanın kaynağı olabilir. Ama Merkür retroda, söz konusu aşk olduğunda, sadece kalbinin sesini değil; aklının sesini de dinlemeyi unutma. Bu sayede takip edeceğin heyecanın seni götüreceği yeri görebilirsin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…