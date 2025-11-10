Sevgili Balık, bugün Jüpiter, Yengeç burcunda geri hareketine başlıyor ve bu durum, yaratıcılığını yeniden canlandırma gücüne sahip. Belki de bir zamanlar üzerinde çalıştığın bir projeyi yeniden hayata geçirme, unuttuğun bir yeteneğini tekrar kullanmaya başlama veya belki de bir hobiye yeniden başlama şansın var. Bu dönüş, kariyer yolunda tamamen yeni bir kapıyı aralayabilir, belki de hiç düşünmediğin bir fırsatı önüne çıkarabilir.

Tam da bu noktada artık iş yaşamında, farklı bir bakış açısıyla hareket etmeye başladığını hissedebilirsin. Belki de bugüne kadar konuşmadığın, sessiz kaldığın konular hakkında artık sesini yükseltme zamanı gelmiştir. Jüpiter, sana 'kendin için bir şeyler üretme' çağrısında bulunuyor, belki de bu, iş hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Sırada aşk var! Aşk hayatında ise 11/11 enerji portalı romantizmi tavan yapacak bir etkiye sahip. Belki de rüya gibi başlayan bir yakınlaşma, hızla gerçeğe dönüşebilir. Eski bir ilişkinin iyileşmiş bir haliyle yeniden hayatına girmesi de olası. Bu kez kalbini sevgiye güvenle aç, çünkü bu dönemde aşk hayatında olumlu gelişmeler yaşanabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…