Sevgili Balık, bugün gökyüzü, Merkür ile Neptün arasında oluşan üçgenin etkisiyle, romantizmin hafif ama etkileyici bir rüzgarıyla kalbini sarıyor. Bu, aşkın ve duygusal yakınlaşmanın günü olacak gibi görünüyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle arandaki duygusal bağın güçleneceği, belki de daha önce hiç olmadığı kadar sezgisel bir iletişim kuracağın bir gün seni bekliyor. Geçmişten gelen, belki de unutulmuş bir özlem, bugün yeniden canlanabilir. İşte bu heyecanın ta kendisi olacak!

Tabii eğer bekar isen, bugün aşk rüzgarları senin için de esiyor. Kalbini hızla çarptıracak biriyle karşılaşman, bugünün sürprizlerinden biri olabilir. Bu kişi, belki de hayatına bir anda girecek ve seni aşkın büyülü dünyasına sürükleyecek. Bu aşk, seni bir anda saracak ve kolay kolay da bırakmayacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…