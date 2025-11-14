Sevgili Balık, bugün gökyüzünde Ay ile Neptün arasında bir karşıtlık olacak. Bu durum, duygusal dünyanı biraz daha karışık hale getirebilir, bu yüzden kendini biraz daha hassas hissedebilirsin. Eğer bir ilişkin varsa, bu duygusal dalgalanmalar, partnerinle birlikte yürüdüğün evlilik yolculuğunda bazı engellerin ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Ailenle partnerin arasında bir gerilim oluşabilir ve bu durum, arada kalmış hissetmene neden olabilir. Bu durumla başa çıkmakta zorlanabilirsin ve ilişkinde bazı çatışmalar ile başlayan sorunlar su yüzüne çıkabilir.

Gelelim bekar Balık burçlarına! Eğer bekar bir Balık burcuysan, bu duygusal karmaşa senin için bir fırsat olabilir. Duyguların ile aklın arasında bir denge kurabilir ve bu denge sayesinde gerçek aşkı bulma fırsatı elde edebilirsin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…