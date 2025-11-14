onedio
Balık Burcu
15 Kasım 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
14.11.2025 - 18:01

Balık ve yükselen Balık burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 15 Kasım Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

15 Kasım Cumartesi günü Balık ve yükselen Balık burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün gökyüzünde Ay ile Neptün arasında bir karşıtlık olacak. Bu durum, duygusal dünyanı biraz daha karışık hale getirebilir, bu yüzden kendini biraz daha hassas hissedebilirsin. Eğer bir ilişkin varsa, bu duygusal dalgalanmalar, partnerinle birlikte yürüdüğün evlilik yolculuğunda bazı engellerin ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Ailenle partnerin arasında bir gerilim oluşabilir ve bu durum, arada kalmış hissetmene neden olabilir. Bu durumla başa çıkmakta zorlanabilirsin ve ilişkinde bazı çatışmalar ile başlayan sorunlar su yüzüne çıkabilir.

Gelelim bekar Balık burçlarına! Eğer bekar bir Balık burcuysan, bu duygusal karmaşa senin için bir fırsat olabilir. Duyguların ile aklın arasında bir denge kurabilir ve bu denge sayesinde gerçek aşkı bulma fırsatı elde edebilirsin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

