Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 18 Kasım Salı Balık Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
18 Kasım 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

17.11.2025 - 18:01

Balık ve yükselen Balık burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 18 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün aşk hayatınla ilgili bir sürprizle karşılaşabilirsin. Uzun süredir içinde sakladığın, belki de kendinden bile gizlediğin bir duygu, nihayet gün yüzüne çıkıyor. Bu duygunun açığa çıkmasıyla adeta bir kuş gibi özgür kalıyorsun. Şimdi kendini daha hafif ve rahat hissedeceksin.

Belki de bu duygusal serbestlik, uzun zamandır yapmayı düşündüğün ancak bir türlü cesaret edemediğin bir konuşmayı yapmana yardımcı olabilir. Bugün, duygularını ifade etmekten çekinme. Aşkın sıcaklığını doyasıya yaşa, çünkü bu duyguları bastırmak yerine ifade etmek, seni daha da güçlendirecektir.

Tabii eğer bekarsan, bugün romantik bir yakınlaşma söz konusu olabilir. Belki de uzun zamandır beklediğin o kişi, bugün karşına çıkar. Hadi sarıl ona! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

