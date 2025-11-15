Sevgili Balık, bugün sana özel bir haberimiz var. Güneş ile Jüpiter üçgeni, sezgilerini altın bir pusula haline getiriyor. İş hayatında sıradan gözlerin göremeyeceği detayları görebiliyor ve içgüdülerinle doğru adımları atıyorsun. Hafta sonu olmasına rağmen, bir projenin eksik parçasını tamamlayabilir ya da ilhamla dolu bir fikir geliştirebilirsin.

Finansal anlamda da kazanç sağlayacak bir gelişme kapıda olabilir. Güneş sana 'görünür ol, parla' derken, Jüpiter 'büyümekten korkma, genişle' diyor. Bu ikilinin enerjisiyle, belki de yeni bir iş fırsatı yakalayabilir veya mevcut işinde terfi edebilirsin.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise duyguların coşkulu ama aynı zamanda huzurlu bir derinliğe sahip. Partnerinle içten ve samimi konuşmalar ilişkini daha da güçlendiriyor. Bekarsan, sanatsal veya ruhsal bir ortamda tanışacağın biri kalbinde iz bırakabilir. Güneş ile Jüpiter üçgeni senin için 'gerçek sevgiye güven, kalbinin sesini dinle' mesajı taşıyor. Bu enerjiyle belki de hayatının aşkıyla tanışabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…