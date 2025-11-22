Sevgili Balık, bu haftanın son gününde, gökyüzünde gerçekleşen Merkür ile Jüpiter üçgeni, sezgilerini daha da kuvvetlendiriyor. Bu enerji ise iş hayatında seni yeni ve heyecan verici rotalara yönlendiriyor. Yaratıcı düşüncelerin, çözüm odaklı bakış açın ve detayları gözden kaçırmayan dikkatin, özellikle sanat, medya, danışmanlık veya eğitim gibi alanlarda çalışıyorsan, seni ön plana çıkarıyor. Toplantılarda fikirlerinle büyük ilgi çekebilir, uzun zamandır beklemekte olan bir projen hızla ilerleme gösterebilir.

Tabii bu arada ekonomik konularda da şansın yüksek. Yatırımlar, anlaşmalar veya ödeme planları konusunda karar verirken, sezgilerin seni doğru yöne yönlendirebilir. Haftanın yorgunluğunu atarken, motivasyonun artıyor ve iş hayatında elde ettiğin başarıların verdiği tatmin duygusuyla doluyorsun.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise tamamen farklı bir enerji seni bekliyor. Belki geçmişten kalan bir sır ya da paylaşılmamış bir duygu gün yüzüne çıkabilir. Merkür etkisinde, duygularını tamamen beklenmedik bir buluşmayla ortaya çıkaracak bir enerji seni sarıyor. Bu itiraf için daha fazla beklememelisin... Bu aşamada romantik sürprizlerle dolu bir gün seni bekliyor. Yeter ki sen de bu tatlı tesadüflere yanıt verecek cesarete sahip ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…