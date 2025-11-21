Sevgili Balık, bugün Güneş'in Yay burcunda parladığını görüyoruz ve bu durum aşk hayatında romantik bir rüzgar estirecek gibi görünüyor. Bu göksel ışığın seni nasıl etkileyeceğini merak ediyor musun? İşte sana bir ipucu: Yumuşak bir itiraf, kalbinden geçenleri anlatan bir mesaj ya da belki de uzun zamandır diline doladığın o cümle, ilişkine taze bir soluk getirebilir.

Bu dönem, ilişkini yeni bir seviyeye taşıman için mükemmel bir zaman. Duygularını saklama ya da içinde tutma eğilimindeysen, bu dönemde bu eğilimi bir kenara bırakabilirsin. Güneş'in etkisi altında, hissettiklerin en saf ve gerçek haliyle karşına çıkabilir. Duygularını ifade etmekten çekinme ve aşkın gücünü hisset. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…