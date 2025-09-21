onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bir Devir Kapandı, Kabul Edelim: Henry Cavill'in Son Hali Sosyal Medya Kullanıcılarını Hüsrana Uğrattı!

Bir Devir Kapandı, Kabul Edelim: Henry Cavill'in Son Hali Sosyal Medya Kullanıcılarını Hüsrana Uğrattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.09.2025 - 23:26

Yalnızca yabancı basında değil, Türkiye'de de ultra yakışıklılığıyla gündemden düşmeyen Henry Cavill'in son hali resmen dumura uğrattı! 

Uzun saçın hiçbir erkeğe yakışmadığını bir kez daha hepimize kanıtlayan Henry Cavill'in son hali, 'N'aptın kendine' yorumlarının yağmasına sebep oldu...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyada aktif olup da bir haftada birkaç kere Henry Cavill'la ilgili paylaşım görmemek mümkün değil, kendisi uzun bir süredir Hollywood'un en yakışıklı erkekleri arasında yer alıyor biliyorsunuz.

Sosyal medyada aktif olup da bir haftada birkaç kere Henry Cavill'la ilgili paylaşım görmemek mümkün değil, kendisi uzun bir süredir Hollywood'un en yakışıklı erkekleri arasında yer alıyor biliyorsunuz.

O kadar ki, 'Her kadının tek hayali' olduğuna bile inanılıyor. Yere göğe sığdırılamıyor, aşkı ayrı, babalığı ayrı, sosyal medya paylaşımları ayrı gündeme oturuyor. 

Kendisi bugüne dek birçok kez imaj değiştirdi. Bıyıklı, bıyıksız, sakallı, sinekkaydı olmak üzere hemen hemen her modelde gördük Henry Cavill'i. Hepsinde de koşulsuz şartsız çok beğenildi, yine baş tacı edildi. Fakat bu sefer hepimizi bir miktar zorladı...

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından son halini gözler önüne seren bir fotoğraf paylaşan Henry Cavill, koca bir hayal kırıklığı yarattı.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından son halini gözler önüne seren bir fotoğraf paylaşan Henry Cavill, koca bir hayal kırıklığı yarattı.

Cavill'in son görüntüsüne 'Hala çok yakışıklı' diyenler de vardı elbette fakat Türk halkının fikri ortak gibiydi. 

Uzun saçı oldum olası sevemeyen ve yalnızca bazı insanların kaldırabileceğine inanan X ahalisi, Cavill'in son haliyle dumura uğrarken kendisini Murat Kekilli'den Sivaslı çalışana birçok enteresan tiplemeye benzetti.

Gelin, hazırsanız kimler ne demiş beraber görelim...

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın