Rasim Ozan Kütahyalı ve Genç Pilates Antrenörü Sevgilisi Pınar Ayaz Evlendi!
Rasim Ozan Kütahyalı ve yaklaşık bir yıldır beraber olduğu pilates antrenörü sevgilisi Pınar Ayaz, geçtiğimiz saatlerde sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.
Buyurun, nikahtan sosyal medyaya sızan ilk görüntülere ve çiftin ilk paylaşımlarına beraber göz atalım!
Bir dönem gündemin en çok konuşulan çiftlerinden olan Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı, 2023'ün Ekim ayında 13 yıllın evliliklerini sonlandırmıştı.
Öte yandan, Rasim Ozan Kütahyalı da geçtiğimiz sene aşağıda gördüğünüz pozu paylaşmış, yeni aşkını cümle aleme duyurmuştu.
İşleri hızlı ilerletmekte kararlı olan çiftimiz geçtiğimiz saatlerde evlendi!
İşte çiftin ilk dansından ilk görüntüler... Bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.
