Rasim Ozan Kütahyalı ve Genç Pilates Antrenörü Sevgilisi Pınar Ayaz Evlendi!

Rasim Ozan Kütahyalı ve Genç Pilates Antrenörü Sevgilisi Pınar Ayaz Evlendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.09.2025 - 22:37

Rasim Ozan Kütahyalı ve yaklaşık bir yıldır beraber olduğu pilates antrenörü sevgilisi Pınar Ayaz, geçtiğimiz saatlerde sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. 

Buyurun, nikahtan sosyal medyaya sızan ilk görüntülere ve çiftin ilk paylaşımlarına beraber göz atalım!

Bir dönem gündemin en çok konuşulan çiftlerinden olan Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı, 2023'ün Ekim ayında 13 yıllın evliliklerini sonlandırmıştı.

Boşanmadan aylar sonra Nevşin Mengü'nün programına katılan Nagehan Alçı, olay açıklamalarda bulunmuş, 'Kazandığım parayı ilk gün Rasim elimden alıyordu... Kaç gece, Rasim’in öfkesi dinmiyor elimde bıçakla salonda bana bir şey yapmasın diye beklediğimi biliyorum. Kapıları çarpıyor... 7 Kasım 2017’de ben hayata son anda tutundum. Rasim beni boğuyordu. Boğazıma yapıştı.' diyerek şoke eden şiddet iddialarında bulunmuştu. 

Nagehan Alçı'nın Temmuz 2024'te Yunanistan konsolosluğunda görevli istihbaratçı Stavros Christodoulidis ile görüntüleri ortaya çıkmış, yeni bir aşka yelken açtığı doğrulanmıştı.

Öte yandan, Rasim Ozan Kütahyalı da geçtiğimiz sene aşağıda gördüğünüz pozu paylaşmış, yeni aşkını cümle aleme duyurmuştu.

Kısa süre içerisinde genç hanımefendinin pilates antrenörü Pınar Ayaz olduğu ortaya çıkmıştı. 

Hemen akabinde bu ilişkinin boyut atladığını da öğrenmiştik. Rasim Ozan Kütahyalı ve Pınar Ayaz'ın hiç vakit kaybetmeyerek daha seneleri dolmadan nişanladıkları öğrenilmişti.

İşleri hızlı ilerletmekte kararlı olan çiftimiz geçtiğimiz saatlerde evlendi!

Rasim Ozan Kütahyalı, evlendiğini 'Benim evlendiğim gün Ali Koç dönemi bitti' notunu düştüğü, yukarıdaki fotoğrafı paylaştı tweet'le duyurdu. Aynı duyuruyu, 'Benim evlendiğim gün Ali Koç dönemi tarihe karıştı. Ben izdivaç ederken Ali Koç’u tasfiye ettiler.' sözleriyle Instagram hesabından da yaptı. 

Genç pilates antrenörü eşi Pınar Ayaz da aynı fotoğrafları, Sen benim her şeyimsin ♥️ @rasimozanofficial hayatımın en anlamlı günü❣️' notuyla paylaştı.

İşte çiftin ilk dansından ilk görüntüler... Bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

