Resmen Ders Verdi: Annesine Yersiz Yorum ve Açıklamaları Yüzünden Küsen Reynmen, Nasibe Hanım'a Hiç Acımadı!

Reynmen'e düşkünlüğüyle magazinde nam salmış Nasibe Yılmaz, Hadise’nin sahne performansını izledikten sonra sosyal medyada adeta öfke kusmuştu. Yaptığı yorum, oğlu Reynmen ve gelini Emire Cansu Kurtaran ile arasının bozulmasına neden olmuştu.

'Mide bulandırıcı! Bu paranın bereketi olmaz!' diyerek Hadise’nin danslarını hedef alan Nasibe Yılmaz'a Hadise'den yanıt gelirken oğlu Reynmen'in tepkisi de ağır olmuştu. Hadise’yi açık açık 'edepsizlikle' suçlayan Nasibe Yılmaz'a ayrıca bir darbe de gelininden gelmişti. Haliyle mesele bir anda evrilip kaynana gelin çatışması ve bu sebeple arası bozulan anne oğul olayına dönmüştü!

Nasibe Yılmaz, kendisini silen oğlu ve gelinine hemen hemen her gün göndermede bulundu, sosyal medya hesabından oldukça manidar paylaşımlar yaptı, yapmaya da devam ediyor.