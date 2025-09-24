onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Resmen Ders Verdi: Annesine Yersiz Yorum ve Açıklamaları Yüzünden Küsen Reynmen, Nasibe Hanım'a Hiç Acımadı!

Resmen Ders Verdi: Annesine Yersiz Yorum ve Açıklamaları Yüzünden Küsen Reynmen, Nasibe Hanım'a Hiç Acımadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.09.2025 - 20:57

Aylardır annesi Nasibe Yılmaz'la küslüğüyle konuşulan ünlü şarkıcı Reynmen, sosyal medya hesabında paylaştığı Hz. Mevlana sözüyle dikkatleri üzerine çekti. 

Annesinin hemen hemen her gün paylaştığı göndermeli hikayelere ilk defa karşılık veren Reynmen, Nasibe Yılmaz'a hiç acımadı... 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yaklaşık 4 ay önce başrollerinde Hadise ve Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz'ın yer aldığı büyük bir mesele kopmuştu, mutlaka hatırlarsınız.

Yaklaşık 4 ay önce başrollerinde Hadise ve Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz'ın yer aldığı büyük bir mesele kopmuştu, mutlaka hatırlarsınız.

Reynmen'e düşkünlüğüyle magazinde nam salmış Nasibe Yılmaz, Hadise’nin sahne performansını izledikten sonra sosyal medyada adeta öfke kusmuştu. Yaptığı yorum, oğlu Reynmen ve gelini Emire Cansu Kurtaran ile arasının bozulmasına neden olmuştu.

'Mide bulandırıcı! Bu paranın bereketi olmaz!' diyerek Hadise’nin danslarını hedef alan Nasibe Yılmaz'a Hadise'den yanıt gelirken oğlu Reynmen'in tepkisi de ağır olmuştu. Hadise’yi açık açık 'edepsizlikle' suçlayan Nasibe Yılmaz'a ayrıca bir darbe de gelininden gelmişti. Haliyle mesele bir anda evrilip kaynana gelin çatışması ve bu sebeple arası bozulan anne oğul olayına dönmüştü!

Nasibe Yılmaz, kendisini silen oğlu ve gelinine hemen hemen her gün göndermede bulundu, sosyal medya hesabından oldukça manidar paylaşımlar yaptı, yapmaya da devam ediyor.

Reynmen, olayı olabildiğince geçiştirmeye çalışıyor, annesi ne zaman sorulsa büyük bir saygıyla cevap veriyor fakat işler arkada kızıştıkça kızışıyor.

Reynmen, olayı olabildiğince geçiştirmeye çalışıyor, annesi ne zaman sorulsa büyük bir saygıyla cevap veriyor fakat işler arkada kızıştıkça kızışıyor.

Daha bir ay önce annesi Nasibe Yılmaz'ın doğum gününü es geçen Reynmen'in annesinin evdeki sade doğum günü kutlamasında da yer almaması gündeme oturmuştu. 

Nasibe Yılmaz, oğlunun doğum gününü kutlamaması üzerine sosyal medya kullanıcılarının, 'Doğum gününde bir adım atılır diye düşündün, çok kırılmış gözüküyorsun', 'Annen böyle üzgünken nasıl rahat uyuyorsun?' gibi yorumlarını beğenerek Reynmen'e alttan alta mesaj vermişti.

İmalı, laf sokmalı paylaşımlarına devam eden Nasibe Yılmaz'a karşı atak bu sefer konuyu sosyal medyaya taşımamaya özen gösteren oğlu Reynmen'den geldi.

İmalı, laf sokmalı paylaşımlarına devam eden Nasibe Yılmaz'a karşı atak bu sefer konuyu sosyal medyaya taşımamaya özen gösteren oğlu Reynmen'den geldi.

Geçtiğimiz saatlerde Instagram hikayesinde Hz. Mevlana'nın bir sözünü paylaşan Reynmen, annesine resmen ders verdi. Sorunun annesinde olduğunu vurgulayan Reynmen, annesinin huzur kaçırdığını dile getirdi.

Nasibe Yılmaz'a, 'Sorunun kendinde olduğunu anlamayan insanlar, çözümü başkalarının huzurunu bozmakta bulur' mesajını iletti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
2
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın