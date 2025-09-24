Resmen Ders Verdi: Annesine Yersiz Yorum ve Açıklamaları Yüzünden Küsen Reynmen, Nasibe Hanım'a Hiç Acımadı!
Aylardır annesi Nasibe Yılmaz'la küslüğüyle konuşulan ünlü şarkıcı Reynmen, sosyal medya hesabında paylaştığı Hz. Mevlana sözüyle dikkatleri üzerine çekti.
Annesinin hemen hemen her gün paylaştığı göndermeli hikayelere ilk defa karşılık veren Reynmen, Nasibe Yılmaz'a hiç acımadı...
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Yaklaşık 4 ay önce başrollerinde Hadise ve Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz'ın yer aldığı büyük bir mesele kopmuştu, mutlaka hatırlarsınız.
Reynmen, olayı olabildiğince geçiştirmeye çalışıyor, annesi ne zaman sorulsa büyük bir saygıyla cevap veriyor fakat işler arkada kızıştıkça kızışıyor.
İmalı, laf sokmalı paylaşımlarına devam eden Nasibe Yılmaz'a karşı atak bu sefer konuyu sosyal medyaya taşımamaya özen gösteren oğlu Reynmen'den geldi.
