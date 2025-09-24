Mika Raun ve Mükremin Gezgin'in Cinsiyet Geçiş Ameliyatından Önceki Halleri Yapay Zekayla Bir Araya Getirildi!

Cinsiyet geçiş süreci boyunca geçirdiği değişimi videolarla paylaşan Mika Raun, şimdilerde Instagram'da 1.9 milyon takipçisi olan bir fenomen. Sık sık gözleri üzerine çekmeyi başaran Mika Raun, tıpkı Dilan Polat ve benzerleri gibi bir gün içerisinde paylaştığı 40'tan fazla hikayeyle gündeme oturuyor. 3 yıldır beraber olduğu ve yanından ayırmadığı 'kocası' Batu'yla hayatın tadını çıkaran Mika Raun, kendi kitlesiyle pek içli dışlı olurken hayatının her detayını gözler önüne seriyor.

Öte yandan şimdilerde Instagram'da 1.7 milyon takipçisi olan Mükremin Gezgin, TikTok üzerinden hamilelik senaryosu kurup böyle bir şey mümkün olmasa da hamilelik sürecini abarta abarta adım paylaştığı dönemle dikkat çekmiş, tartışmalara sebep olmuştu. Kısa süre içerisinde milyonları kazanan Mükremin Gezgin, popülerlik elde ettikten sonra birçok kez bıçak altına yattı, yaptırdığı estetik müdahalelerle bambaşka birine döndü.

Her ikisinin de cinsiyet geçiş süre daha birkaç ay önce bitti.