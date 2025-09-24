Mika Raun ve Mükremin Gezgin'in Cinsiyet Geçiş Ameliyatından Önceki Halleri Yapay Zekayla Bir Araya Getirildi!
Cinsiyet geçiş süreçleriyle sık sık gündeme oturan fenomenler Mika Raun ve Mükremin Gezgin'in son hali, @estetiklendiniz hesabı sayesinde eski halleriyle bir araya getirildi.
Meşhur akıma dahil edilen Mika ve Mükremin'in eski hallerine sarıldığı pozlar dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Sosyal medyada kimlik ve değişim süreçleriyle sık sık gündem olan Mükremin Gezgin ve Mika Raun, son zamanların en popüler "fenomenlerinin" arasında yer alıyor.
Bir süredir Gemini'ya yazılan bir prompt sonucu çıkan Polaroid fotoğraflar her yerde dolaşıyor, belki denk gelmişsinizdir.
Ardından aynı işlemi Mika Raun'a da uygulamış!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
