Mika Raun ve Mükremin Gezgin'in Cinsiyet Geçiş Ameliyatından Önceki Halleri Yapay Zekayla Bir Araya Getirildi!

24.09.2025 - 20:05

Cinsiyet geçiş süreçleriyle sık sık gündeme oturan fenomenler Mika Raun ve Mükremin Gezgin'in son hali, @estetiklendiniz hesabı sayesinde eski halleriyle bir araya getirildi. 

Meşhur akıma dahil edilen Mika ve Mükremin'in eski hallerine sarıldığı pozlar dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DO83qz4CL...
Sosyal medyada kimlik ve değişim süreçleriyle sık sık gündem olan Mükremin Gezgin ve Mika Raun, son zamanların en popüler "fenomenlerinin" arasında yer alıyor.

Cinsiyet geçiş süreci boyunca geçirdiği değişimi videolarla paylaşan Mika Raun, şimdilerde Instagram'da 1.9 milyon takipçisi olan bir fenomen. Sık sık gözleri üzerine çekmeyi başaran Mika Raun, tıpkı Dilan Polat ve benzerleri gibi bir gün içerisinde paylaştığı 40'tan fazla hikayeyle gündeme oturuyor. 3 yıldır beraber olduğu ve yanından ayırmadığı 'kocası' Batu'yla hayatın tadını çıkaran Mika Raun, kendi kitlesiyle pek içli dışlı olurken hayatının her detayını gözler önüne seriyor.

Öte yandan şimdilerde Instagram'da 1.7 milyon takipçisi olan Mükremin Gezgin, TikTok üzerinden hamilelik senaryosu kurup böyle bir şey mümkün olmasa da hamilelik sürecini abarta abarta adım paylaştığı dönemle dikkat çekmiş, tartışmalara sebep olmuştu. Kısa süre içerisinde milyonları kazanan Mükremin Gezgin, popülerlik elde ettikten sonra birçok kez bıçak altına yattı, yaptırdığı estetik müdahalelerle bambaşka birine döndü. 

Her ikisinin de cinsiyet geçiş süre daha birkaç ay önce bitti.

Bir süredir Gemini'ya yazılan bir prompt sonucu çıkan Polaroid fotoğraflar her yerde dolaşıyor, belki denk gelmişsinizdir.

Kimileri geçmişteki haliyle yeni halini bir araya getiriyor, kimisi çocukluğuna şimdiki haliyle sarılıyor, kimisi de en sevdiği ünlüyle yan yana gelme şansı elde ediyor!

@estetilkendiniz hesabı da bu akıma Mika Raun ve Mükremin Gezgin'i dahil etmeye karar vermiş. Önce, yukarıda gördüğünüz üzere Mükremin Gezgin'in hayatımıza ilk girdiğindeki haliyle şimdiki halini yan yana getirmiş.

Ardından aynı işlemi Mika Raun'a da uygulamış!

Ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

