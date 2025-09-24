İkinci Şeyma Subaşı Vakası mı? X Ahalisi Kitap Çıkaracağını Duyuran Çağla Şıkel'i Fena Tiye Aldı!
Dün gece bu yıl ikincisi gerçekleştirilen No7 Influencers Awards'ın sunuculuğunu üstlenen Çağla Şıkel, bir kitap çıkaracağını duyurarak herkesi şaşırtmıştı. Aklına hemen Şeyma Subaşı ve muhteşem kitabını getiren X kullanıcıları, Şıkel'in kitap yazma kararını fena tiye aldı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
NOW TV ekranlarında yayınlanan Çağla Şıkel ile Yeni Bir Gün programında izleyicisiyle buluşan Çağla Şıkel, uzun süredir sabahın sabahları televizyon açan herkesin gördüğü isimlerden biri.
Bu konuda "baskı" gördüğünü belirten Çağla Şıkel, yeni bir kitap çıkaracağını duyurdu.
Buyurun X ahalisinden gelen birbirinden yaratıcı kitap ismi önerilerini beraber inceleyelim! 😂
👇️
👇️
👇️
👇️
👇️
👇️
👇️
👇️
👇️ Var mı artıran? Hadi yorumlarda buluşalım!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Kadının kitap çıkaracak olması X'teki yorumlardan daha komik gibi