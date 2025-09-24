İkinci Şeyma Subaşı Vakası mı? X Ahalisi Kitap Çıkaracağını Duyuran Çağla Şıkel'i Fena Tiye Aldı!

Televizyon kariyerine sunuculuk alanında devam eden eski oyuncu Çağla Şıkel, modelliğe de hala devam ediyor ve mükemmel fiziğiyle fırtınalar estirmeye devam ediyor. Ara sıra özel hayatıyla gündeme gelen Çağla Şıkel, daha çok oğullarına düşkünlüğüyle ön plana çıkıyor ve Kuzey ile Uzay'la yaptığı paylaşımlar büyük ilgi görüyor!

Nerede bir ödül töreni ve özel gece olsa başrolde, sunucu rolünde görmeye alılık olduğumuz Çağla Şıkel, dün gece bu yıl ikincisi gerçekleştirilen No7 Influencers Awards'ın sunuculuğunu üstlendi.

Birçok ünlü isme ödüllerinin dağıtıldığı geceden önce muhabirlerle sohbet eden Çağla Şıkel'ın ilginç bir duyurusu oldu!