İkinci Şeyma Subaşı Vakası mı? X Ahalisi Kitap Çıkaracağını Duyuran Çağla Şıkel'i Fena Tiye Aldı!

İkinci Şeyma Subaşı Vakası mı? X Ahalisi Kitap Çıkaracağını Duyuran Çağla Şıkel'i Fena Tiye Aldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.09.2025 - 23:20

Dün gece bu yıl ikincisi gerçekleştirilen No7 Influencers Awards'ın sunuculuğunu üstlenen Çağla Şıkel, bir kitap çıkaracağını duyurarak herkesi şaşırtmıştı. Aklına hemen Şeyma Subaşı ve muhteşem kitabını getiren X kullanıcıları, Şıkel'in kitap yazma kararını fena tiye aldı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

NOW TV ekranlarında yayınlanan Çağla Şıkel ile Yeni Bir Gün programında izleyicisiyle buluşan Çağla Şıkel, uzun süredir sabahın sabahları televizyon açan herkesin gördüğü isimlerden biri.

NOW TV ekranlarında yayınlanan Çağla Şıkel ile Yeni Bir Gün programında izleyicisiyle buluşan Çağla Şıkel, uzun süredir sabahın sabahları televizyon açan herkesin gördüğü isimlerden biri.

Televizyon kariyerine sunuculuk alanında devam eden eski oyuncu Çağla Şıkel, modelliğe de hala devam ediyor ve mükemmel fiziğiyle fırtınalar estirmeye devam ediyor. Ara sıra özel hayatıyla gündeme gelen Çağla Şıkel, daha çok oğullarına düşkünlüğüyle ön plana çıkıyor ve Kuzey ile Uzay'la yaptığı paylaşımlar büyük ilgi görüyor!

Nerede bir ödül töreni ve özel gece olsa başrolde, sunucu rolünde görmeye alılık olduğumuz Çağla Şıkel, dün gece bu yıl ikincisi gerçekleştirilen No7 Influencers Awards'ın sunuculuğunu üstlendi. 

Birçok ünlü isme ödüllerinin dağıtıldığı geceden önce muhabirlerle sohbet eden Çağla Şıkel'ın ilginç bir duyurusu oldu!

Bu konuda "baskı" gördüğünü belirten Çağla Şıkel, yeni bir kitap çıkaracağını duyurdu.

Buyurun X ahalisinden gelen birbirinden yaratıcı kitap ismi önerilerini beraber inceleyelim! 😂

Buyurun X ahalisinden gelen birbirinden yaratıcı kitap ismi önerilerini beraber inceleyelim! 😂
👇️

👇️
👇️

👇️
👇️

👇️
👇️

👇️
👇️

👇️
👇️

👇️
👇️

👇️
👇️

👇️
👇️ Var mı artıran? Hadi yorumlarda buluşalım!

👇️ Var mı artıran? Hadi yorumlarda buluşalım!
d cord

Kadının kitap çıkaracak olması X'teki yorumlardan daha komik gibi