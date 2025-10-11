onedio
Eleme Günü Yine Değişti: MasterChef'te Bu Hafta (10 Ekim Cuma) Kim Elendi?

Eleme Günü Yine Değişti: MasterChef'te Bu Hafta (10 Ekim Cuma) Kim Elendi?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.10.2025 - 10:18

Bu hafta kırmızı takımın dokunulmazlık oyunlarında başarısız olması nedeniyle eleme potasına giren isimler arasında Ayten, Barış, Sezer, İhsan, Aslı, Sümeyye ve Çağlar yer aldı. 

10 Ekim Cuma MasterChef'te kim elendi? İşte, detaylar...

4 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim Deniz olmuştu.

Sezer dün akşam yayınlanan bölümde, şeflerin değerlendirmesinde övgü topladı ve tabağı 2025 sezonunun ilk kaşığını aldı.

MasterChef'te eleme gecesi ise yine değişti. Cuma günü yapılan elemede yarışmaya veda eden isim belli oldu.

İhsan, Aslı, Sümeyye ve Ayten 10 Ekim Cuma günü MasterChef'te elenmemek için ter döktü. 

Masterchef'te bu hafta elenen isim İhsan oldu.

Veda konuşmasında İhsan, “MasterChef benim için bir okul gibiydi. Burada öğrendiklerimi asla unutmayacağım” ifadelerini kullandı.

