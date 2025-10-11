Eleme Günü Yine Değişti: MasterChef'te Bu Hafta (10 Ekim Cuma) Kim Elendi?
Bu hafta kırmızı takımın dokunulmazlık oyunlarında başarısız olması nedeniyle eleme potasına giren isimler arasında Ayten, Barış, Sezer, İhsan, Aslı, Sümeyye ve Çağlar yer aldı.
10 Ekim Cuma MasterChef'te kim elendi? İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
4 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim Deniz olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef'te eleme gecesi ise yine değişti. Cuma günü yapılan elemede yarışmaya veda eden isim belli oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın