Herkes Bayıldı: Taşacak Bu Deniz İlk Bölümüyle X Kullanıcılarından Tam Not Almayı Başardı!

Elif Sude Yenidoğan
10.10.2025 - 21:39

Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrolleri paylaştığı Taşacak Bu Deniz dizisi merakla bekleniyordu. Tanıtımlar ve röportajlar heyecanı yükseltmişken beklenen an geldi çattı. Dizi bugün TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Dizisever X kullanıcıları ise yorumlarını dile getirmek için sabredemedi. Herkes X’te Taşacak Bu Deniz’e övgüler yağdırdı. Gelin birlikte bakalım!

Cast epey sevilmiş belli ki 👇

👇

Reytingleri yarın göreceğiz ama yüksek gelecek gibi görünüyor 👇

👇

Şive de kulak tırmalamamış 👇

Oruç ve Eleni’ye epey yorum var 👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

