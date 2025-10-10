onedio
article/comments
article/share
Akasya Durağı ve Çocuklar Duymasın’ın İkonik Karakterleri Günümüzde Yaşasaydı En Çok Neyi Severdi?

Akasya Durağı ve Çocuklar Duymasın'ın İkonik Karakterleri Günümüzde Yaşasaydı En Çok Neyi Severdi?

Elif Sude Yenidoğan
10.10.2025 - 20:56
10.10.2025 - 20:56

TikTok’ta yeni bir akım başladı ve dizi karakterlerinin günümüzde olsalardı en çok neyi sevecekleri tespit ediliyor. Tabii mizah da tespitlerle harmanlanınca ortaya çıkan videolar viral oluyor. Şimdiyse Akasya Durağı ve Çocuklar Duymasın dizileri akıma konu oldu. Gelin birlikte izleyelim!

Çocuklar Duymasın 👇

Akasya Durağı 👇

İki dizi de bir dönemlerin en meşhurlarındandı.

Komedi dizileriyle artık ekranlarda pek karşılaşamıyoruz. Ancak geçmişe dönüp bakıldığında akla gelen ilkler arasında Akasya Durağı ve Çocuklar Duymasın oluyor. Siz tespitleri nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

