onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yönetmen Necmi Sancak Aldığı "En İyi Film" Ödülünü Çöpe Attı: "Sanat Direnişin Yanındadır, Soykırımın Değil"

Yönetmen Necmi Sancak Aldığı "En İyi Film" Ödülünü Çöpe Attı: "Sanat Direnişin Yanındadır, Soykırımın Değil"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.01.2026 - 13:03

İçerik Devam Ediyor

Dünyanın dört bir yanında İsrail'e yönelik tepkiler devam ediyor. Özellikle tanınmış isimler de bu konuda görüşlerini dile getiriyor. Ayşe filmi ile 'En İyi Yönetmen' ödülünü alan Necmi Sancak da dikkat çeken bir videoya imza attı. 

Ödülünü çöpe atan Necmi Sancak, 'Dünyanın en önemli sanat kurumları İsrail’i boykot ederken, sözde bağımsız ve İstanbul’un en önemli sanat kurumu iş birliğini yüzsüzce açıklıyor. Sanat zulmü aklayamaz. İnsanlığın onuru bu plastik parçasından daha değerlidir.' diyerek kendisine verilen ödülü çöpe attı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yönetmen Necmi Sancak İsrail'i protesto ederek ödülünü çöpe attı.

Yönetmen Necmi Sancak İsrail'i protesto ederek ödülünü çöpe attı.

Geçmiş yıllarda (özellikle 2018'deki 37. İstanbul Film Festivali döneminde), İsrail Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir kurum olan ARTISRAEL'in festivale sponsor olması büyük tepki çekmişti. O dönemde bazı Filistinli film ekipleri ve yönetmenler bu sponsorluğu gerekçe göstererek festivalden çekilmişti. Boykot çağrısı yapan gruplar, İKSV'nin İsrail resmi kurumlarından fon veya destek almasını 'sanat yoluyla işgalin ve zulmün meşrulaştırılması' olarak tanımlıyor.

Necmi Sancak, yaptığı paylaşımın ardından İstanbul Modern'in kendisine ulaşarak Guggenheim Art Pass üyeliklerini sona erdirdiğine dair bilgiyi paylaştı.

Necmi Sancak, yaptığı paylaşımın ardından İstanbul Modern'in kendisine ulaşarak Guggenheim Art Pass üyeliklerini sona erdirdiğine dair bilgiyi paylaştı.

Kendi cevabını da yayınlayan Necmi Sancak, konuyla ilgili paylaşım yaparak şunları yazdı:

Kendi cevabını da yayınlayan Necmi Sancak, konuyla ilgili paylaşım yaparak şunları yazdı:

DİRENİŞ KAZANDI! SANAT KAZANDI!

Dün gerçekleşen eylem ve yayınladığım protesto videosunun ardından sesimizi duydular!

Önce, ödülü aldığım İstanbul Film Festivali başkanı Kerem Bey @keremik aradı. Festivalin Filistin konusundaki net duruşunu ve üzüntülerini iletti. Aynı zamanda İsrail yapımı filmleri almadıklarını belirtti.

Ardından, protestomuzun ana hedefi olan @istanbulmodern , İsrailli müzelerin dahil olduğu programdan çekildiğini resmen bildirdi.

Bu, sanatın ve vicdanın, sermayenin gölgesinde kalmayacağının kanıtıdır. Bu olay, holdinglerin ve şirketlerin “sponsorluk” adı altında sanat kurumlarının etik duruşunu nasıl etkileyebildiğini de gözler önüne serdi. Sanat, kimsenin propaganda aracı değildir!

Geri adım attıkları için ödül ait olduğu rafa geri döndü. Ama biz, sanatın daima insan onurunun yanında kalması için bu kararlı direnişi sürdürmeye devam edeceğiz.

Bu, sesini yükselten herkesin ortak zaferidir. ✊

Nehirden Denize Özgür Filistin 🇵🇸 🇵🇸🇵🇸

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın