Yönetmen Necmi Sancak Aldığı "En İyi Film" Ödülünü Çöpe Attı: "Sanat Direnişin Yanındadır, Soykırımın Değil"

Dünyanın dört bir yanında İsrail'e yönelik tepkiler devam ediyor. Özellikle tanınmış isimler de bu konuda görüşlerini dile getiriyor. Ayşe filmi ile 'En İyi Yönetmen' ödülünü alan Necmi Sancak da dikkat çeken bir videoya imza attı.
Ödülünü çöpe atan Necmi Sancak, 'Dünyanın en önemli sanat kurumları İsrail’i boykot ederken, sözde bağımsız ve İstanbul’un en önemli sanat kurumu iş birliğini yüzsüzce açıklıyor. Sanat zulmü aklayamaz. İnsanlığın onuru bu plastik parçasından daha değerlidir.' diyerek kendisine verilen ödülü çöpe attı.
Yönetmen Necmi Sancak İsrail'i protesto ederek ödülünü çöpe attı.
Necmi Sancak, yaptığı paylaşımın ardından İstanbul Modern'in kendisine ulaşarak Guggenheim Art Pass üyeliklerini sona erdirdiğine dair bilgiyi paylaştı.
Kendi cevabını da yayınlayan Necmi Sancak, konuyla ilgili paylaşım yaparak şunları yazdı:
