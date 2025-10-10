Danilo Şef Düşünmedi Bile: MasterChef’te İlk Kaşık Sahibini Buldu!

MasterChef 2025 tüm hızıyla devam ediyor. TV8’in sevilen programında yaşanan gelişmeler anbean takip ediliyor. Bugün (10 Ekim Cuma) yayınlanan yeni bölümde de nefes kesen anlar yaşandı. Danilo Şef, sezonun ilk kaşığını attı. Peki ya kaşığın sahibi olan o şanslı yarışmacı kimdi? Gelin detaylara geçelim!