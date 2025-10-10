onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Danilo Şef Düşünmedi Bile: MasterChef’te İlk Kaşık Sahibini Buldu!

Danilo Şef Düşünmedi Bile: MasterChef’te İlk Kaşık Sahibini Buldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.10.2025 - 23:12

MasterChef 2025 tüm hızıyla devam ediyor. TV8’in sevilen programında yaşanan gelişmeler anbean takip ediliyor. Bugün (10 Ekim Cuma) yayınlanan yeni bölümde de nefes kesen anlar yaşandı. Danilo Şef, sezonun ilk kaşığını attı. Peki ya kaşığın sahibi olan o şanslı yarışmacı kimdi? Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

Sezonun başarılı yarışmacılarından Sezer, kusursuz tabağın sahibiydi.

Sezonun başarılı yarışmacılarından Sezer, kusursuz tabağın sahibiydi.

İlk turda alıç meyvesi kullanılarak bir tabak hazırlanması istenmişti ve Sezer, alkışları topladı. Kendisinin 7 yıldır mutfak sektöründe yer aldığı biliniyor. Hünerlerini MasterChef’e katılarak kanıtlamak isteyen Sezer, hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor. 

Aynı zamanda MasterChef’in bugünkü bölümünde eleme de olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın