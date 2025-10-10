Çimen’in Dönüşüyle Şüphelenilen Partnerliklerden Firaz’ın Yalanlarına Şerbo’nun Yeni Bölümüne Tepkiler!

Kızılcık Şerbeti her cuma olduğu gibi cuma da yeni bölümüyle ekranlarda izleyici karşısına çıktı. Sezon açılışı Doğa ve Firaz’ın yasak aşkıyla epey sansasyon yaratmıştı hatırlarsanız. Şimdiki bölümler o kadar kaotik ilerlemiyor. Ancak bu akşamki yeni bölümde Çimen’in geri dönüşü olay oldu. Aşk üçgenlerine alışık olan izleyiciler Çimen’in kiminle partner olacağına dair beyin fırtınası yaptı. Gelin yeni bölüme tepkiler nasıl birlikte görelim!