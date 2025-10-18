onedio
Zamanın Hızı Karşısında Dehşete Düşenden Deneme Yanılma Yöntemiyle Yaşayana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
18.10.2025 - 18:19

Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

twitter.com

Yine mi başladı bu...

twitter.com

Doğum gününün en tatlı detayıydı.

twitter.com

Bir de can atıyorduk büyümeye.

twitter.com

👇

twitter.com
Oda iyiymiş ama patlıcan dolması da olur.

twitter.com

Lazım olunca bulunuyor bir şekilde.

twitter.com

Kıymeti kolay anlaşılmıyor.

twitter.com

Ben yılın başını hatırlamıyorum.

twitter.com

👇

twitter.com
Kimlerin ilk telefonuydu?

twitter.com

👇

twitter.com

En azından denedin.

twitter.com

Bir de viraller için.

twitter.com

O kadar haklısın ki.

twitter.com
Yarın görüşürüz 👋

twitter.com

