Bir İşletme Çalışanlarının Patronları ile Çektiği "İşimi Seviyorum ama..." Videosu Sosyal Medyada Gündem Oldu

Son dönemde sosyal medyada patronları ile video çeken şirket çalışanlarının videolarına mutlaka rastlamışsınızdır. Bu tarz videolar oldukça popüler hale geldi. Bazı videolarda patron çalışanlarını seslerinden tanımaya çalışıyor, bazılarında isimsiz bir şekilde iletilen talepleri değerlendiriyor. Bu sayede çalışanlar normalde iletemeyecekleri talepleri daha rahat bir şekilde iletebiliyor. Maaş artışı, izin isteği, çalışma saatlerinin düzenlenmesi gibi konuları bu videolar aracılığıyla ifade ediyorlar. Bu durum hem şirket içi iletişimi daha eğlenceli hale getiriyor hem de izleyenlere kurumsal hayatın perde arkasını gösteren ilgi çekici içerikler ortaya çıkıyor.

Bir işletmede yine bu videolardan biri çekildi. Çalışanlar 'İşimi seviyorum ama...' diyerek düzeltilmesini talep ettikleri kuralları dile getirdi. Video sosyal medyada gündem oldu.