Bir İşletme Çalışanlarının Patronları ile Çektiği "İşimi Seviyorum ama..." Videosu Sosyal Medyada Gündem Oldu

Bir İşletme Çalışanlarının Patronları ile Çektiği "İşimi Seviyorum ama..." Videosu Sosyal Medyada Gündem Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
15.10.2025 - 14:19

Son dönemde sosyal medyada patronları ile video çeken şirket çalışanlarının videolarına mutlaka rastlamışsınızdır. Bu tarz videolar oldukça popüler hale geldi. Bazı videolarda patron çalışanlarını seslerinden tanımaya çalışıyor, bazılarında isimsiz bir şekilde iletilen talepleri değerlendiriyor. Bu sayede çalışanlar normalde iletemeyecekleri talepleri daha rahat bir şekilde iletebiliyor. Maaş artışı, izin isteği, çalışma saatlerinin düzenlenmesi gibi konuları bu videolar aracılığıyla ifade ediyorlar. Bu durum hem şirket içi iletişimi daha eğlenceli hale getiriyor hem de izleyenlere kurumsal hayatın perde arkasını gösteren ilgi çekici içerikler ortaya çıkıyor.

Bir işletmede yine bu videolardan biri çekildi. Çalışanlar 'İşimi seviyorum ama...' diyerek düzeltilmesini talep ettikleri kuralları dile getirdi. Video sosyal medyada gündem oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

Patrondan pek olumlu dönüş gelmedi.

Çalışanlar haftada 5 gün çalışmak, makyaj zorunluluğunun kaldırılması, mola sürelerinin düzenlenmesi, resmi tatillerde çalışılmaması gibi basit taleplerini dile getirdi. Fakat isteklerine patrondan bekledikleri yanıtlar gelmedi. Video sosyal medyada viral oldu.

O videoya pek çok yorum geldi;

Buradan izleyebilirsiniz;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
