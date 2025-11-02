Bir Gıda Mühendisi Yiyeceklerle İlgili Bilinen Efsaneleri Yorumladı: "Balığın Gözü Parlaksa Tazedir"

Beslenme konusunda her birimizin zihninde yerleşmiş bazı bilgiler var. Her gün sosyal medyada, televizyonda, kitaplarda sayısız bilgiye maruz kalıyoruz. Ancak, bu bilgilerin doğruluğu her zaman kesin değil elbette. Çünkü, beslenme ve sağlık konusunda yanlış bilinen birçok detay ve bilgi kirliliği mevcut. Bu nedenle, sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda bilgi edinirken, bilgilerin doğru ve güvenilir kaynaklardan alındığından emin olmak önemli.

Bir gıda mühendisi, yiyeceklerle ilgili efsaneleri değerlendirdi. Zihnimize net bir şekilde yerleşen bazı bilgilerin birer efsaneden ibaret olması şaşırttı.