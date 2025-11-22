onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
İstanbul'da İki Turist Kafasında Onlarca Simit Taşıyan Amcanın Dengesi Karşısında Şaşkınlığını Gizleyemedi

İstanbul'da İki Turist Kafasında Onlarca Simit Taşıyan Amcanın Dengesi Karşısında Şaşkınlığını Gizleyemedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.11.2025 - 20:26

İçerik Devam Ediyor

Simit, Türk kültürünün ayrılmaz bir öğesi. Her adım başı satılan simit geleneksel lezzetlerimizin başında geliyor. Simit hem sokak lezzeti olarak biliniyor, hem de kahvaltı sofralarımızın ve çay saatlerinin vazgeçilmez ikramlarından biri. Sadece bir hamur işi olmanın ötesinde, simit aynı zamanda sosyal yaşamımızın da bir parçası. Özellikle sokakta, kafalarında tepsiyle simit satan satıcılar, turistlerin de oldukça dikkatini çekiyor. 

İstanbul sokaklarında gezen iki turist, kafasının üstünde onlarca simiti muazzam bir dengeyle taşıyan amca karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. O anları kaydeden turistlerin videolar da beğeni topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DRPVmH_jBGq/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Kafasında bu kadar simit tutabilmesi alışılmadık değil mi?"

"Kafasında bu kadar simit tutabilmesi alışılmadık değil mi?"

Videoyu çeken turistin söylediğine göre kendisinin şaşkınlığı, başka bir kadının da dikkatini çekmiş ve 'Neyi çekiyorsunuz? Alışılmadık olan ne?' diye sormuş. Simitçinin dengesine şaşırdıklarını belirten turist '__Kafasında bu kadar simit tutabilmesi alışılmadık değil mi?' deyince 'Denge meselesi' cevabını almış.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın