İstanbul'da İki Turist Kafasında Onlarca Simit Taşıyan Amcanın Dengesi Karşısında Şaşkınlığını Gizleyemedi

Simit, Türk kültürünün ayrılmaz bir öğesi. Her adım başı satılan simit geleneksel lezzetlerimizin başında geliyor. Simit hem sokak lezzeti olarak biliniyor, hem de kahvaltı sofralarımızın ve çay saatlerinin vazgeçilmez ikramlarından biri. Sadece bir hamur işi olmanın ötesinde, simit aynı zamanda sosyal yaşamımızın da bir parçası. Özellikle sokakta, kafalarında tepsiyle simit satan satıcılar, turistlerin de oldukça dikkatini çekiyor.

İstanbul sokaklarında gezen iki turist, kafasının üstünde onlarca simiti muazzam bir dengeyle taşıyan amca karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. O anları kaydeden turistlerin videolar da beğeni topladı.