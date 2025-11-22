İstanbul'da İki Turist Kafasında Onlarca Simit Taşıyan Amcanın Dengesi Karşısında Şaşkınlığını Gizleyemedi

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DRPVmH_jBGq/
Simit, Türk kültürünün ayrılmaz bir öğesi. Her adım başı satılan simit geleneksel lezzetlerimizin başında geliyor. Simit hem sokak lezzeti olarak biliniyor, hem de kahvaltı sofralarımızın ve çay saatlerinin vazgeçilmez ikramlarından biri. Sadece bir hamur işi olmanın ötesinde, simit aynı zamanda sosyal yaşamımızın da bir parçası. Özellikle sokakta, kafalarında tepsiyle simit satan satıcılar, turistlerin de oldukça dikkatini çekiyor.
İstanbul sokaklarında gezen iki turist, kafasının üstünde onlarca simiti muazzam bir dengeyle taşıyan amca karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. O anları kaydeden turistlerin videolar da beğeni topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Kafasında bu kadar simit tutabilmesi alışılmadık değil mi?"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın