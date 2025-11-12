"Türkiye'de Alarm Duyarsanız Korkmayın": 10 Kasım Günü 09.05'te Hayatın Durduğuna Şahit Olan Turistler

Bu yıl Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. senediydi. Her yıl olduğu gibi bu yılda atamızı yurdun dört bir yanında saygı, minnet ve özlemle andık. Bu sene de saat 09.05'de hayat durdu. Pek çok vatandaşımız o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. Atamıza saygımızı gösterdiğimiz bu eşsiz ana farklı ülkelerden turistler de şahit oldu.

Bir anda herkesin ortak bir duyguda buluşarak saygı duruşunda bulunması, bu anı ilk kez yaşayan turistlere oldukça ilginç gelebiliyor elbette. Bir çoğu da saygı ve minnet karşısında adeta büyüleniyor. Ülkemizde saat 10 Kasım günü, saat 09.05'te gerçekleşen saygı duruşuna şahit olan bazı turistler o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüler beğeni topladı.