Ünlü Astrologdan Şok Uyarı: 21 Eylül Güneş Tutulmasıyla Binlerce Kişi İşini Bırakacak!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.09.2025 - 12:50

Astrolog Onur Bal’dan dikkat çeken 21 Eylül uyarısı geldi. Başak burcunun 29 derecesinde gerçekleşecek güneş tutulmasının sert etkiler taşıdığını söyleyen Bal, bu dönemi “tam anlamıyla bir vazgeçiş tutulması” olarak tanımladı. Ona göre birçok kişi artık yükünü taşıyamadığı işleri bırakacak, hayallerine hizmet etmeyen düzenlerden çıkacak. “Kumdan kale inşa ediyorum” hissiyle hareket edenler yeni başlangıçlara adım atacak. Özellikle sonbahar döneminde kariyer değişimlerinin artması bekleniyor.

Buyrun detaylara:

21 Eylül'de Bizi Neler Bekliyor?

Astroloji dünyasında öne çıkan isimlerden Astrolog Onur Bal, 21 Eylül’de yaşanacak güneş tutulmasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başak burcunun 29 derecesinde gerçekleşecek olan bu tutulmayı “sert” olarak nitelendiren Bal, karşıt konumda duran Satürn’ün etkisiyle birlikte büyük değişimlerin kaçınılmaz olacağını söyledi.

Bal, tutulmayı “Bir vazgeçiş tutulmasına doğru gidiyoruz” sözleriyle tanımlarken, birçok insanın bu süreçte işini bırakacağını, mesleğini değiştireceğini veya tamamen farklı alanlara yönelmeye başlayacağını vurguladı. “Bazıları burada çalışmak artık benim hayallerimi beslemiyor diyecek, bazıları ise boşuna emek verdiğini fark edecek” diyerek bu dönemin köklü farkındalıklar getireceğini ifade etti.

Özetle, 21 Eylül tutulması, birçok kişiye yeni bir başlangıç şansı sunacak. Bu süreçte alınacak kararların kolay olmayacağını ancak hayatın akışına yön verecek kadar güçlü olacağını dile getiren Astrolog Onur Bal, sonbahar döneminin pek çok kişi için kariyer anlamında yepyeni bir kapı aralayacağını söyledi.

