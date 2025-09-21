Ünlü Astrologdan Şok Uyarı: 21 Eylül Güneş Tutulmasıyla Binlerce Kişi İşini Bırakacak!

Astrolog Onur Bal’dan dikkat çeken 21 Eylül uyarısı geldi. Başak burcunun 29 derecesinde gerçekleşecek güneş tutulmasının sert etkiler taşıdığını söyleyen Bal, bu dönemi “tam anlamıyla bir vazgeçiş tutulması” olarak tanımladı. Ona göre birçok kişi artık yükünü taşıyamadığı işleri bırakacak, hayallerine hizmet etmeyen düzenlerden çıkacak. “Kumdan kale inşa ediyorum” hissiyle hareket edenler yeni başlangıçlara adım atacak. Özellikle sonbahar döneminde kariyer değişimlerinin artması bekleniyor.
