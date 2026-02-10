onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bebek’te Kendini Aracına Kilitleyerek Dans Eden Kadın Trafiği Felç Etti

Bebek’te Kendini Aracına Kilitleyerek Dans Eden Kadın Trafiği Felç Etti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.02.2026 - 18:23

İstanbul’un lüks semtlerinden Bebek’te, 29 yaşındaki Gizem K. kendini aracına kilitledi ve polislerin uyarısına rağmen dans etmeye devam etti. Kornaya basıp ruj süren kadın nedeniyle trafik felç oldu. Çekici ve itfaiye ekibi gelince araçtan inerek kaçmak isteyen kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Gizem K., polis aracına da tekme attı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan Bebek’te ilginç anlar yaşandı.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan Bebek’te ilginç anlar yaşandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Beşiktaş Bebek’te meydana geldi. İddiaya göre, 31 AB 333 plakalı aracıyla yolda seyreden Gizem K., caddede aracıyla durarak trafiği kapattı. Polis, uyarılara rağmen yolda ilerlemeyen sürücünün araçtan inmesini istedi. Ancak araçtan inmeyen kadın, içeride dans etmeye başladı.

Uzun süre kornaya basıp ruj süren kadın, olay yerine çekici ve itfaiye ekibi gelince araçtan inerek kaçmak istedi. Kadın sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.

Yaşanan ilginç anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın