Bebek’te Kendini Aracına Kilitleyerek Dans Eden Kadın Trafiği Felç Etti
İstanbul’un lüks semtlerinden Bebek’te, 29 yaşındaki Gizem K. kendini aracına kilitledi ve polislerin uyarısına rağmen dans etmeye devam etti. Kornaya basıp ruj süren kadın nedeniyle trafik felç oldu. Çekici ve itfaiye ekibi gelince araçtan inerek kaçmak isteyen kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Gizem K., polis aracına da tekme attı.
İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan Bebek’te ilginç anlar yaşandı.
