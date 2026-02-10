Özgür Özel’den Mesut Özarslan’a: “Bozuk Tohumla İktidara Yürünmez”
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine küfür ettiğini iddia ederek partisinden istifa etmişti. Özgür Özel, bugün Meclis’te düzenlenen grup toplantısında Mesut Özarslan’a cevap verdi. Özel, “İktidara bozuk tohum Mesut’la gidilmez ama Zeydan’la, Mansur Yavaş’la, Ekrem Başkan’la gidilir!” ifadelerini kullandı.
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Genel Başkan Özgür Özel’in kendisine küfür ettiğini açıklayarak partisinden istifa etmişti.
Zeydanla İmamoğluyla Mansur başkanla hem iktidar kurulur hem Cumhurbaşkanlığı kurtulur
İmralı İttifakı'na milliyetçilerin desteğini görünce AKP'ye geçmeye karar vermiştir. :)
özel haklı...