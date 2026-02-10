Özgür Özel’den Mesut Özarslan’a: “Bozuk Tohumla İktidara Yürünmez”

Özgür Özel, bugün partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Özel, grup konuşmasında, “en yakınlarının” Mesut Özarslan’ın 10 Şubat Çarşamba günü AKP’ye katılacağını söylediğini aktardı.

Mesut Özarslan ile geçmişte yaptığı görüşmelerde hakkındaki iddiaları reddettiğini savunan Özel, AKP’ye katılma iddiası için de sert konuştu:

“Hadi bakalım Tayyip Bey, yarın edin anonsu, takın rozeti. Hırsız size gelince aklama haysiyetsizliğinin mi itirafını yapacaksın? Tak rozeti göreyim.

Bu Mesut’la bir iş çevirmeye kalkarken, bundan sonra yapacağınız siyasette kendinizi ele verdiniz.”

Özel, grup toplantısının yapıldığı salona Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile geldi.

Özgür Özel, Özarslan adaylığıyla ilgili özeleştiri yapacak olanın kendisi olduğunu söyledi.

“İktidara yürüyen partinin doğrusu da yanlışı da olur; bozuklar ayrılır, sağlamlarla iktidara yürünür! İktidara bozuk tohum Mesut’la gidilmez ama Zeydan’la, Mansur Yavaş’la, Ekrem Başkan’la gidilir!” dedi.