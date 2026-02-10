Hedef Gösterilen Konser Kaymakamlık Kararıyla İptal Edildi
Bir süredir sosyal medyada hedef alınan iki metal grubu olan Behemoth ve Slaughter to Prevail, Zorlu PSM'de hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyordu. Beşiktaş Kaymakamlığı, bu iki grubun Zorlu PSM'de bugün ve yarın yapılacak bütün etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş Kaymakamlığı, Slaughter to prevail ve Behemoth'un vereceği konserlerin iptal edildiğini duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın