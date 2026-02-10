onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Hedef Gösterilen Konser Kaymakamlık Kararıyla İptal Edildi

Hedef Gösterilen Konser Kaymakamlık Kararıyla İptal Edildi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.02.2026 - 16:58

Bir süredir sosyal medyada hedef alınan iki metal grubu olan Behemoth ve Slaughter to Prevail, Zorlu PSM'de hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyordu. Beşiktaş Kaymakamlığı, bu iki grubun Zorlu PSM'de bugün ve yarın yapılacak bütün etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beşiktaş Kaymakamlığı, Slaughter to prevail ve Behemoth'un vereceği konserlerin iptal edildiğini duyurdu.

Beşiktaş Kaymakamlığı, Slaughter to prevail ve Behemoth'un vereceği konserlerin iptal edildiğini duyurdu.

Kaymakamlığın açıklamasında 'Etkinliklerin toplumsal değerlerimizle bağdaşmaması nedeniyle birçok toplum kesimi tarafından tepkiye neden olduğu tespit edilmiştir' ifadeleri yer aldı. İstanbul Valisi Davut Gül de 'İstanbul’da toplumu ifsat eden hiçbir faaliyete bugüne kadar izin verilmemiştir ve bundan sonra da verilmeyecektir' şeklinde mesaj paylaştı.

Slaugter to Prevail'den "satanist" iddialarıyla ilgili açıklama videosu geldi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın