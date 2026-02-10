Meteoroloji’den 14 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı: Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son hava tahmin raporuna göre, 11 Şubat Çarşamba günü 14 kent için sarı kod verildi. Meteoroloji; Ağrı, Bingöl, Hakkari gibi kentler için yoğun kar yağışı, Diyarbakır, Hatay, Siirt ve Osmaniye için ise gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı sarı kod, “az tehlikeli” anlamına geliyor.
Meteoroloji’nin son hava tahminlerine göre, 11 Şubat Çarşamba günü Doğu Anadolu’da kar yağışı etkili olacak.
Meteorolojik Uyarılar Ne Anlama Geliyor?
