Meteoroloji’den 14 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı: Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor

Meteoroloji sarı kodlu uyarı, hava durumunun potansiyel olarak tehlikeli olduğu anlamını taşıyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı değil; ancak günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle “dikkatli olmakta fayda var” anlamına geliyor.

Meteoroloji turuncu kodlu uyarı, hava durumunun tehlikeli olduğunu gösteriyor. Gerçekleşmesi beklenen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Olumsuz durumlara neden olabilir; hasar ve kayıplar oluşabilir. Çok tedbirli olunmalı, gün içindeki uyarılar takip edilmelidir.

Meteoroloji kırmızı kodlu uyarı ise hava durumunun çok tehlikeli olduğu anlamını taşıyor. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise beklenmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Hayati tehlikesi vardır.