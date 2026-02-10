onedio
Meteoroloji’den 14 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı: Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.02.2026 - 17:46

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son hava tahmin raporuna göre, 11 Şubat Çarşamba günü 14 kent için sarı kod verildi. Meteoroloji; Ağrı, Bingöl, Hakkari gibi kentler için yoğun kar yağışı, Diyarbakır, Hatay, Siirt ve Osmaniye için ise gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı sarı kod, “az tehlikeli” anlamına geliyor.

Meteoroloji’nin son hava tahminlerine göre, 11 Şubat Çarşamba günü Doğu Anadolu’da kar yağışı etkili olacak.

Sarı kodlu uyarı verilen Ağrı, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Muş, Tunceli, Van ve Şırnak gibi illerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Bugün Van’ın bazı ilçelerinde ve Ağrı’da okullar tatil edilmişti. Henüz yeni bir tatil haberi açıklanmadı ancak bazı kentlerde yeniden kar tatili bekleniyor.

Ayrıca Diyarbakır, Hatay, Siirt, Batman ve Osmaniye’de gök gürültülü kuvvetli yağış etkili olacak.

Meteorolojik Uyarılar Ne Anlama Geliyor?

Meteoroloji sarı kodlu uyarı, hava durumunun potansiyel olarak tehlikeli olduğu anlamını taşıyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı değil; ancak günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle “dikkatli olmakta fayda var” anlamına geliyor.

Meteoroloji turuncu kodlu uyarı, hava durumunun tehlikeli olduğunu gösteriyor. Gerçekleşmesi beklenen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Olumsuz durumlara neden olabilir; hasar ve kayıplar oluşabilir. Çok tedbirli olunmalı, gün içindeki uyarılar takip edilmelidir.

Meteoroloji kırmızı kodlu uyarı ise hava durumunun çok tehlikeli olduğu anlamını taşıyor. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise beklenmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Hayati tehlikesi vardır.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
