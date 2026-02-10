Dolmuşta Yeni Madeni 10 Lira Verdiler İddiası Yalan Çıktı
Sosyal medyada, bir vatandaşa bindiği minibüste para üstü olarak yeni madeni 10 lira verildiği iddia edilmişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yeni 10 lira madeni para iddiasının doğru olmadığını ve yayımlanan görsellerin yapay zekâ ile yapıldığını açıkladı.
Sosyal medyadaki iddialara göre yeni 10 liralık madeni paralar piyasada yer almaya başlamıştı.
