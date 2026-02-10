onedio
Dolmuşta Yeni Madeni 10 Lira Verdiler İddiası Yalan Çıktı

Dolmuşta Yeni Madeni 10 Lira Verdiler İddiası Yalan Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.02.2026 - 20:52

Sosyal medyada, bir vatandaşa bindiği minibüste para üstü olarak yeni madeni 10 lira verildiği iddia edilmişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yeni 10 lira madeni para iddiasının doğru olmadığını ve yayımlanan görsellerin yapay zekâ ile yapıldığını açıkladı.

Sosyal medyadaki iddialara göre yeni 10 liralık madeni paralar piyasada yer almaya başlamıştı.

Sosyal medyadaki iddialara göre yeni 10 liralık madeni paralar piyasada yer almaya başlamıştı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nde yapılan açıklamada, iddiaların doğru olmadığı ve yayımlanan görsellerin yapay zekâ ile yapıldığı duyuruldu.

DMM’nin açıklaması şu şekilde:

“Bazı sosyal medya hesaplarından, ‘10 TL değerinde madeni para olduğu’ yönünde paylaşılan görseller gerçek değildir. Tedavüle çıkarılmış 10 TL değerinde herhangi bir madeni para bulunmamaktadır. Kamuoyunun, yapay zekâ destekli yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur.”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
