Çalıntı Forkliftle Kuyumcu Soydu, Eşeğe Binerek Kaçtı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
10.02.2026 - 21:24

Kayseri’de çalıntı forkliftle kuyumcu camını kırarak dükkana giren hırsız, yaklaşık 150 gram altın çalarak olay yerinden eşeğe binerek kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sonrasında eşeğe binerek kaçan hırsız yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri’de yaşanan kuyumcu soygunu sosyal medyada gündem oldu.

Kayseri'de çalıntı olduğu değerlendirilen forkliftle kepenk ve camlarını kırdığı kuyumcudan altın çaldıktan sonra eşekle kaçan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte dün meydana gelen olayın ardından hırsızlık zanlısının kimliğini güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu tespit etti.

Gözaltına alınan 26 yaşındaki M.Ç. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı.

Çalınan altınlar, zanlının sakladığı yerden alınarak sahibine teslim edildi.

Olaya ait ulaşılan güvenlik kamerası kayıtlarında, zanlının forkliftle kuyumcunun kepenk ve camlarını kırarak içeri girdiği, altınları aldıktan sonra eşekle olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Zanlının olay yerinden kaçış anı 👇

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
