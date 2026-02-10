Çalıntı Forkliftle Kuyumcu Soydu, Eşeğe Binerek Kaçtı
Kayseri’de çalıntı forkliftle kuyumcu camını kırarak dükkana giren hırsız, yaklaşık 150 gram altın çalarak olay yerinden eşeğe binerek kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sonrasında eşeğe binerek kaçan hırsız yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri’de yaşanan kuyumcu soygunu sosyal medyada gündem oldu.
Zanlının olay yerinden kaçış anı 👇
