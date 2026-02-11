onedio
Altını Hareketlendirecek Kritik Veri Bugün Açıklanıyor! Altın Fiyatları Ne Kadar?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.02.2026 - 08:32

Altın fiyatları belli oldu. Altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında toparlanma sinyali gelirken bugün kritik veri açıklanacak. Küresel piyasaların merakla beklediği ABD tarım dışı istihdam verileri TSİ 16.30'da açıklanacak. Açıklanan verilerin altın fiyatlarını etkilemesi bekleniyor.

11 Şubat 2026 altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altın fiyatları günü güne merak ediliyor. Altın yatırımcısı ve altın almak isteyenler altında son durumu merak ediyor. Altın ne kadar? İşte altın fiyatları. 

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 7.097 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 11.892 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 23.785 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 47.424 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 5.049 dolar

Altını hareketlendirecek kritik veri bugün açıklanıyor!

Küresel piyasaların gözü ABD tarım dışı ABD tarım dışı istihdam verilerine çevrildi. Altın fiyatlarını hareketlendirmesi beklenen veriler bugün saat 16.30'da açıklanacak. ABD'de ocak ayında istihdamın 66 bin kişi artması bekleniyor. İşsizlik oranının yüzde 4,4’te sabit kalması öngörülüyor. Saatlik kazançlardaki artışın yüzde 0,3 olarak açıklanacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlara göre istihdam verileri tahminlerin altında kalırsa FED’in faiz indirimi beklentisi artacak. Bu da değerli metalleri etkileyen en önemli faktör arasında gösteriliyor.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
