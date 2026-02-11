Altını Hareketlendirecek Kritik Veri Bugün Açıklanıyor! Altın Fiyatları Ne Kadar?

Küresel piyasaların gözü ABD tarım dışı ABD tarım dışı istihdam verilerine çevrildi. Altın fiyatlarını hareketlendirmesi beklenen veriler bugün saat 16.30'da açıklanacak. ABD'de ocak ayında istihdamın 66 bin kişi artması bekleniyor. İşsizlik oranının yüzde 4,4’te sabit kalması öngörülüyor. Saatlik kazançlardaki artışın yüzde 0,3 olarak açıklanacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlara göre istihdam verileri tahminlerin altında kalırsa FED’in faiz indirimi beklentisi artacak. Bu da değerli metalleri etkileyen en önemli faktör arasında gösteriliyor.