Altını Hareketlendirecek Kritik Veri Bugün Açıklanıyor! Altın Fiyatları Ne Kadar?
Altın fiyatları belli oldu. Altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında toparlanma sinyali gelirken bugün kritik veri açıklanacak. Küresel piyasaların merakla beklediği ABD tarım dışı istihdam verileri TSİ 16.30'da açıklanacak. Açıklanan verilerin altın fiyatlarını etkilemesi bekleniyor.
11 Şubat 2026 altın fiyatları: Altın ne kadar?
Altını hareketlendirecek kritik veri bugün açıklanıyor!
