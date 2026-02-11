İngiliz Perakende Devi Pavers Mağazasını ‘Artan Maliyetler’ Açıklamasıyla Kapattı
İngiltere’de 1971 yılından beri faaliyet gösteren ve 160’tan fazla mağazası bulunan ayakkabı zinciri Pavers, Plymouth’taki mağazasını kapattı. Firma, kapanış öncesi mağazadaki tüm ürünleri yüzde 50 indirimle sattı. Mağazasını kapatması ile gündeme gelen Pavers için iflas iddiası ortaya atılsa da şirket yaptığı açıklamada, artan maliyetler nedeniyle mağazayı kapattıklarını ancak şirket olarak kârlılıklarının devam ettiğini duyurdu.
Kaynak: Dünya
İngiltere’de şehir merkezindeki mağazasını kapatan perakende devi Pavers için iflas iddiası ortalığı karıştırdı.
