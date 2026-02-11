İngiliz Perakende Devi Pavers Mağazasını ‘Artan Maliyetler’ Açıklamasıyla Kapattı

Aile şirketi olarak bilinen ve 1971 yılında kurulan Pavers, Plymouth şehir merkezinde yer alan New George Street şubesini kalıcı olarak kapattı.

Mağaza, kapanış öncesi stoktaki tüm ürünleri yüzde 50 indirimle sattı.

Türkiye’de olduğu gibi İngiltere’de de perakende sektörü son yıllarda ciddi baskı altında. Artan kira ve işletme maliyetleri, enerji faturalarındaki yükseliş ve şehir merkezlerinde azalan yaya trafiği birçok zincir mağazayı zor durumda bırakıyor. Uzmanlar, online alışverişin yaygınlaşmasının da fiziksel mağazalara olan ilgiyi azalttığına dikkat çekiyor.

Pavers ise yaptığı açıklamada iflas iddialarının gerçek olmadığını söyledi.

Şirketten yapılan açıklamada, “Tüm perakende şirketleri gibi biz de artan maliyetler ve talepteki belirsizliklerle karşı karşıyayız. Bununla birlikte Pavers güçlü ve kârlı bir konumdadır ve pazar payını artırmaya devam etmektedir. Uygun lokasyonlarda yeni mağazalar açmayı sürdürürken, kârlılık kriterlerimizi artık karşılamayan mağazalarımızda da konsolidasyona gitmekteyiz.” denildi.