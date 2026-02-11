onedio
İngiliz Perakende Devi Pavers Mağazasını ‘Artan Maliyetler’ Açıklamasıyla Kapattı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.02.2026 - 08:34

İngiltere’de 1971 yılından beri faaliyet gösteren ve 160’tan fazla mağazası bulunan ayakkabı zinciri Pavers, Plymouth’taki mağazasını kapattı. Firma, kapanış öncesi mağazadaki tüm ürünleri yüzde 50 indirimle sattı. Mağazasını kapatması ile gündeme gelen Pavers için iflas iddiası ortaya atılsa da şirket yaptığı açıklamada, artan maliyetler nedeniyle mağazayı kapattıklarını ancak şirket olarak kârlılıklarının devam ettiğini duyurdu.

Kaynak: Dünya

İngiltere’de şehir merkezindeki mağazasını kapatan perakende devi Pavers için iflas iddiası ortalığı karıştırdı.

Aile şirketi olarak bilinen ve 1971 yılında kurulan Pavers, Plymouth şehir merkezinde yer alan New George Street şubesini kalıcı olarak kapattı.

Mağaza, kapanış öncesi stoktaki tüm ürünleri yüzde 50 indirimle sattı.

Türkiye’de olduğu gibi İngiltere’de de perakende sektörü son yıllarda ciddi baskı altında. Artan kira ve işletme maliyetleri, enerji faturalarındaki yükseliş ve şehir merkezlerinde azalan yaya trafiği birçok zincir mağazayı zor durumda bırakıyor. Uzmanlar, online alışverişin yaygınlaşmasının da fiziksel mağazalara olan ilgiyi azalttığına dikkat çekiyor.

Pavers ise yaptığı açıklamada iflas iddialarının gerçek olmadığını söyledi.

Şirketten yapılan açıklamada, “Tüm perakende şirketleri gibi biz de artan maliyetler ve talepteki belirsizliklerle karşı karşıyayız. Bununla birlikte Pavers güçlü ve kârlı bir konumdadır ve pazar payını artırmaya devam etmektedir. Uygun lokasyonlarda yeni mağazalar açmayı sürdürürken, kârlılık kriterlerimizi artık karşılamayan mağazalarımızda da konsolidasyona gitmekteyiz.” denildi.

İsmail Kahraman
